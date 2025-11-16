Le Carnaval des Animaux Camille Saint-Saëns, Alex Vizorek place Aletti Vichy

Le Carnaval des Animaux Camille Saint-Saëns, Alex Vizorek place Aletti Vichy dimanche 16 novembre 2025.

Le Carnaval des Animaux Camille Saint-Saëns, Alex Vizorek

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Un carnaval où la musique s’anime, l’humour éclate et le dessin devient magie.

.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

A carnival where music comes to life, humor explodes and drawing becomes magic.

German :

Ein Karneval, bei dem die Musik zum Leben erwacht, der Humor ausbricht und die Zeichnung zur Magie wird.

Italiano :

Un carnevale dove la musica prende vita, l’umorismo esplode e il disegno diventa magia.

Espanol :

Un carnaval donde la música cobra vida, el humor explota y el dibujo se convierte en magia.

L’événement Le Carnaval des Animaux Camille Saint-Saëns, Alex Vizorek Vichy a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations