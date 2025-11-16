Le Carnaval des Animaux Camille Saint-Saëns, Alex Vizorek place Aletti Vichy
place Aletti Opéra de Vichy Vichy
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Un carnaval où la musique s’anime, l’humour éclate et le dessin devient magie.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
A carnival where music comes to life, humor explodes and drawing becomes magic.
German :
Ein Karneval, bei dem die Musik zum Leben erwacht, der Humor ausbricht und die Zeichnung zur Magie wird.
Italiano :
Un carnevale dove la musica prende vita, l’umorismo esplode e il disegno diventa magia.
Espanol :
Un carnaval donde la música cobra vida, el humor explota y el dibujo se convierte en magia.
