LE CARNAVAL DES ANIMAUX Fécamp mardi 17 février 2026.
10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.
Atelier des 6-12 ans.
Tarif unique 5 €.
C’est Mardi gras !! Viens déguisé pour découvrir les animaux qui nous entourent dans le centre historique. Ils ont plein d’histoires à te raconter.
Tu pourras ensuite créer ton animal en terre auto-durcissante.
Présence d’un parent indispensable.
Durée 1h30. .
10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96
