LE CARNAVAL DES ANIMAUX Fécamp

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

2026-02-17

Rendez-vous Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.

Atelier des 6-12 ans.

Tarif unique 5 €.

C’est Mardi gras !! Viens déguisé pour découvrir les animaux qui nous entourent dans le centre historique. Ils ont plein d’histoires à te raconter.

Tu pourras ensuite créer ton animal en terre auto-durcissante.

Présence d’un parent indispensable.

Durée 1h30. .

10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96

