Le Carnaval des Animaux Parvis des Droits de l'Homme Lannion samedi 7 mars 2026.

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion Côtes-d'Armor

2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Grande fantaisie zoologique.

Alex Vizorek et le Duo Jatekok revisitent, à une voix et quatre mains, Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Le compositeur français n’avait pas imaginé, en 1886, que son bestiaire allait devenir une des œuvres les plus célèbres de notre époque.

L’humoriste et comédien belge, auteur et récitant, appose ici son éloquence et son phrasé majestueux. Plein d’humour et de facéties, il invente une histoire à la fois drôle et ludique, ponctuée de multiples clins d’œil à notre monde contemporain. Accompagné par la fougue et l’énergie du Duo Jatekok, ensemble, ils se jouent des mots et des notes.

Un délire drôle et poétique entre marche royale du Lion, Poules, Kangourous et le célèbre Aquarium qui a inspiré l’hymne du festival de Cannes… de quoi réveiller les squelettes de la Danse macabre, elle aussi au programme !

Instant Musique proposé par le Conservatoire de musique Lannion-Trégor à 19h au bar du Carré Magique. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

