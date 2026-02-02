Le Carnaval des animaux le réveil du Parc Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux
samedi 7 février 2026.
Le Carnaval des animaux le réveil du Parc
Parc de l’Auxois D905 Arnay-sous-Vitteaux Côte-d’Or
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
– Atelier des messages d’amour et d’amitié. Petits et grands dessinez, écrivez et accrochez sur le mur des cœurs un message, un dessin dédié à votre moitié, votre meilleur ami(e) BFF ou votre animal préféré 10h à 17h
-Lecture de contes pour enfants Face aux ours, laissez vous conter les plus belles histoires d’animaux (5 à 9 ans) 15h (durée 40min) .
Parc de l’Auxois D905 Arnay-sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 64 01
