Le carnaval des animaux Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le carnaval des animaux Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 21 février 2026.

Le carnaval des animaux

Samedi 21 février 2026 de 10h à 10h50, de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Laissez-vous transporter dans le monde magique de l’œuvre intemporelle de Camille Saint-Saëns. Conte pour enfant de 4 à 10 ansEnfants

Et plongez au cœur d’une aventure musicale extraordinaire, contée avec amour par une jeune fille nommée Camille.



Sous le feu des projecteurs, une palette de créatures fascinantes prendra vie grâce à des visuels poétiques, mêlant l’art du théâtre et de l’animation. Vous serez émerveillés par l’élégance des cygnes, la vivacité des kangourous, la grâce des tortues, et bien d’autres animaux encore.



Camille vous guidera à travers cette symphonie animale, vous faisant découvrir certains secrets cachés derrière chaque mouvement musical. C’est une expérience unique qui plongera les enfants dans un univers sensoriel et éducatif, tout en les divertissant.



Un spectacle unique où la musique, le conte, et les visuels se mêlent pour offrir une aventure magique que les enfants et les adultes garderont longtemps en mémoire. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Let yourself be transported into the magical world of Camille Saint-Saëns’ timeless work. Tales for children aged 4 to 10

German :

Lassen Sie sich in die magische Welt des zeitlosen Werkes von Camille Saint-Saëns entführen. Märchen für Kinder von 4 bis 10 Jahren

Italiano :

Lasciatevi trasportare nel magico mondo dell’opera senza tempo di Camille Saint-Saëns. Racconti per bambini dai 4 ai 10 anni

Espanol :

Déjese transportar al mundo mágico de la obra intemporal de Camille Saint-Saëns. Cuentos para niños de 4 a 10 años

L’événement Le carnaval des animaux Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille