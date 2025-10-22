Le Carnaval des animaux Projection spectacle musical La Loupe

Début : 2025-10-22 15:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29

La micro-folie de La Loupe propose une projection du spectacle musical Le Théâtre des animaux le mercredi 22 octobre, le samedi 25 octobre et le mercredi 29 octobre à 15h30.

Tout public à partir de 6 ans.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 mediatheque@ville-la-loupe.com

English :

The micro-folie in La Loupe offers a screening of the musical Le Théâtre des animaux on Wednesday October 22, Saturday October 25 and Wednesday October 29 at 3:30pm.

For all ages 6 and up.

German :

Die Mikrofolie in La Loupe bietet am Mittwoch, den 22. Oktober, Samstag, den 25. Oktober und Mittwoch, den 29. Oktober um 15:30 Uhr eine Vorführung des Musicals Le Théâtre des animaux (Das Theater der Tiere) an.

Für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Italiano :

La microfollia di La Loupe proietta il musical Le Théâtre des animaux mercoledì 22 ottobre, sabato 25 ottobre e mercoledì 29 ottobre alle ore 15.30.

Tutti i bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

La micro-folie de La Loupe proyecta el musical Le Théâtre des animaux el miércoles 22 de octubre, el sábado 25 de octubre y el miércoles 29 de octubre a las 15.30 h.

A partir de 6 años.

