LE CARNAVAL DES ANIMAUX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LE CARNAVAL DES ANIMAUX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire dimanche 25 janvier 2026.

LE CARNAVAL DES ANIMAUX Début : 2026-01-25 à 17:00. Tarif : – euros.

Le Carnaval des animaux Alex Vizorek, Karo Pauwels L’Ensemble Est-Ouest L’humoriste Alex Vizorek, accompagné par dix instrumentistes et une artiste visuelle, revisite « Le Carnaval des animaux » de Saint-Saëns, dans une version adaptée aux petits comme aux grands.« Imaginons une grande, une très grande fête, Et comme La Fontaine, n’invitons que des bêtes ! » Composé par Camille Saint-Saëns en 1886, « Le Carnaval des animaux » est une suite pour ensemble instrumental devenu un classique. Ce pastiche animalier offre une occasion idéale de faire découvrir la musique classique aux petits. La version proposée ici, interprétée par dix instrumentistes, se compose des quinze tableaux successifs, qui présentent les animaux en musique et sur des textes originaux, écrits sur mesure et interprétés par Alex Vizorek. L’ensemble est sublimé par les illustrations réalisées en live par l’artiste visuelle Karo Pauwels. Pendant que le conteur dévoile le récit et que la musique joue, les décors virtuels et les personnages apparaissent tour à tour, sur un écran géant sous les traits de la baguette d’une illustratrice-magicienne.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69