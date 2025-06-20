Le Carnaval des Gras à Douarnenez Douarnenez

Le Carnaval des Gras à Douarnenez

Centre-ville Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-18

2026-02-14

Samedi Intronisation du Den Paolig vers 16h30

Toute la nuit c’est la folle nuit des gras dans les bars, rues et restaurants de la ville.

Dimanche: noces des Gras

Grand défilé de 14h à 17h (accès payant)

Lundi Courses des garçons de café

Mardi Concours de costumes , bal à la salle des fêtes (payant)

Mercredi Bal des enfants l’après-midi, incinération du Den Paolig et feu d’artifice ! .

Centre-ville Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 60 93 32 32

