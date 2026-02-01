Le Carnaval des Lutins avec ADDES à Botmeur. Botmeur
Botmeur Finistère
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-25
Le carnaval des lutins Baleadenn ispisial evit Meurlarjez
14 février de 14h00 à 16h30
17 février de 14h00 à 16h30
18 février de 14h00 à 16h30
21 février de 14h00 à 16h30
24 février de 14h00 à 16h30
25 février de 14h00 à 16h30
En cette période, les lutins sont particulièrement remuants et pleins d’idées farfelues !
L’aventure commence par un petit atelier surprise en salle, pour entrer ensemble dans leur univers, avant d’aller découvrir et partager leurs frasques.
Petits et grands sont invités à venir déguisés et maquillés pour plonger encore plus joyeusement dans l’imaginaire.
Prix 10 €
Ancienne école de Botmeur
Le Salou, Botmeur,
Téléphone 02 98 99 66 58 .
Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58
