Le Carnaval des Lutins avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-25

Le carnaval des lutins Baleadenn ispisial evit Meurlarjez

14 février de 14h00 à 16h30

17 février de 14h00 à 16h30

18 février de 14h00 à 16h30

21 février de 14h00 à 16h30

24 février de 14h00 à 16h30

25 février de 14h00 à 16h30

En cette période, les lutins sont particulièrement remuants et pleins d’idées farfelues !

L’aventure commence par un petit atelier surprise en salle, pour entrer ensemble dans leur univers, avant d’aller découvrir et partager leurs frasques.

Petits et grands sont invités à venir déguisés et maquillés pour plonger encore plus joyeusement dans l’imaginaire.

Prix 10 €

Ancienne école de Botmeur

Le Salou, Botmeur,

Téléphone 02 98 99 66 58 .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Carnaval des Lutins avec ADDES à Botmeur.

L’événement Le Carnaval des Lutins avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-02-04 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ