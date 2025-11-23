Le Carnaval des Mômes | Drôles de sorcières

Château Robert Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Théâtralisation d’albums jeunesse.

Jeune public de 3 à 10 ans.

Durée 30 min.

Une comédienne entre dans la peau de Drôles de sorcières issues d’albums jeunesse de la littérature contemporaine.

Une première histoire, est racontée par le personnage d’Hélène Cassicadou ; une sorcière autant dire. Elle conduira le jeune public au cœur même de la fabrique des histoires… Que va-t-elle insuffler à son public ? Insouciance, imagination et gaité avant tout ! Elle nous dévoilera comment entrer dans le monde imaginaire par la lecture bien sûr !

En ce moment, vous êtes en train de devenir une petite sorcière, et à la fin du livre, vous me ressemblerez complètement et porterez mon nom ! .

Le spectacle sera suivi d’un goûter déguisé ! .

Château Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

English : Le Carnaval des Mômes | Drôles de sorcières

German : Le Carnaval des Mômes | Drôles de sorcières

Italiano :

Espanol : Le Carnaval des Mômes | Drôles de sorcières

L’événement Le Carnaval des Mômes | Drôles de sorcières Égletons a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières