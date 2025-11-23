Le Carnaval des Mômes | Drôles de sorcières Égletons
Le Carnaval des Mômes | Drôles de sorcières
Château Robert Égletons Corrèze
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Théâtralisation d’albums jeunesse.
Jeune public de 3 à 10 ans.
Durée 30 min.
Une comédienne entre dans la peau de Drôles de sorcières issues d’albums jeunesse de la littérature contemporaine.
Une première histoire, est racontée par le personnage d’Hélène Cassicadou ; une sorcière autant dire. Elle conduira le jeune public au cœur même de la fabrique des histoires… Que va-t-elle insuffler à son public ? Insouciance, imagination et gaité avant tout ! Elle nous dévoilera comment entrer dans le monde imaginaire par la lecture bien sûr !
En ce moment, vous êtes en train de devenir une petite sorcière, et à la fin du livre, vous me ressemblerez complètement et porterez mon nom ! .
Le spectacle sera suivi d’un goûter déguisé ! .
Château Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92
