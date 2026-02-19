Le carnaval des mots enchantés Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Le carnaval des mots enchantés

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Éveillez les sens de vos petits (3/6 ans) avec Le carnaval des mots enchantés , une aventure magique mêlant histoires, yoga et chansons pour faire danser l’imaginaire ! . Renseignements au 05 46 75 50 14

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgeoleron.fr

Awaken the senses of your little ones (3/6 years) with Le carnaval des mots enchantés , a magical adventure combining stories, yoga and songs to make the imagination dance! . Information: 05 46 75 50 14

