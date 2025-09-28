Le Carnaval des possibles 8ème édition Saint-Leu-d’Esserent

Le Carnaval des possibles 8ème édition Saint-Leu-d’Esserent dimanche 28 septembre 2025.

Le Carnaval des possibles 8ème édition

19 Rue de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

L’évènement Carnaval des possibles est un véritable moment festif, de partage, d’échanges, de rencontres, de découvertes pour produire et consommer autrement, ensemble.

Au menu cette année: « Une alimentation saine, durable et solidaire »:

Marché paysan, ateliers cuisine, costumes légumes, spectacles, débats, jeux…

Rdv dimanche 28 septembre 2025 de 10h à 18h à la base de loisirs de St leu d’Esserent

Gratuit, entrée libre

Tout public

Restauration sur place, parking gratuit

L’évènement Carnaval des possibles est un véritable moment festif, de partage, d’échanges, de rencontres, de découvertes pour produire et consommer autrement, ensemble.

Au menu cette année: « Une alimentation saine, durable et solidaire »:

Marché paysan, ateliers cuisine, costumes légumes, spectacles, débats, jeux…

Rdv dimanche 28 septembre 2025 de 10h à 18h à la base de loisirs de St leu d’Esserent

Gratuit, entrée libre

Tout public

Restauration sur place, parking gratuit .

19 Rue de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France contact@carnavaldespossibles.com

English :

The « Carnival of Possibilities » event is a festive occasion for sharing, exchanging, meeting and discovering new ways of producing and consuming together.

On the menu this year: « Healthy, sustainable and inclusive food »:

Farmers’ market, cooking workshops, vegetable costumes, shows, debates, games…

Rendezvous Sunday September 28, 2025 from 10am to 6pm at the St leu d?Esserent leisure center

Free admission

Open to all

Catering on site, free parking

German :

Die Veranstaltung « Karneval der Möglichkeiten » ist ein echter Moment des Feierns, des Teilens, des Austauschs, der Begegnungen und der Entdeckungen, um gemeinsam anders zu produzieren und zu konsumieren.

Dieses Jahr steht das Thema « Gesunde, nachhaltige und solidarische Ernährung » auf dem Programm:

Bauernmarkt, Kochworkshops, Gemüsekostüme, Aufführungen, Debatten, Spiele…

Treffpunkt: Sonntag, 28. September 2025, von 10 bis 18 Uhr in der Freizeitanlage von St leu d’Esserent

Kostenlos, freier Eintritt

Für alle Altersgruppen geeignet

Verpflegung vor Ort, kostenlose Parkplätze

Italiano :

L’evento « Carnival of Possibilities » è un’occasione di festa per condividere, scambiare idee, incontrare nuove persone e scoprire nuovi modi di produrre e consumare insieme.

Il menù di quest’anno: « Cibo sano, sostenibile e inclusivo »:

Mercato contadino, laboratori di cucina, costumi vegetali, spettacoli, dibattiti, giochi…

Domenica 28 settembre 2025 dalle 10 alle 18 presso il centro ricreativo di St Leu d’Esserent

Ingresso libero

Aperto a tutti

Ristorazione in loco, parcheggio gratuito

Espanol :

El « Carnaval de Posibilidades » es una ocasión festiva para compartir, intercambiar ideas, conocer gente nueva y descubrir nuevas formas de producir y consumir juntos.

El menú de este año: « Alimentación sana, sostenible e integradora »:

Mercado agrícola, talleres de cocina, disfraces vegetales, espectáculos, debates, juegos…

Domingo 28 de septiembre de 2025, de 10.00 a 18.00 h, en el centro de ocio de St Leu d’Esserent

Entrada gratuita

Abierto a todos

Restauración in situ, aparcamiento gratuito

L’événement Le Carnaval des possibles 8ème édition Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Creil Sud Oise