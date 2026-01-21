Le carnaval en Bretagne Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre à partir de 17h45 et jusqu’à 18h, dans la limite des places disponibles. Tout public

Un programme original à partir des films de la Cinémathèque de Bretagne (1926 à 2023). Fête du renversement des codes, espace de liberté et d’expression, le carnaval questionne les représentations, parfois stéréotypées, qui ont cours dans une société. Ce programme inédit propose des images amateures et professionnelles issues des collections de la Cinémathèque et du musée de Bretagne, sur les carnavals de Nantes, Pornic et Douarnenez. Projection accompagnée d’une rencontre avec l’association Nemo, organisatrice du carnaval de Nantes. Partenariat Archives départementales et Cinémathèque de Bretagne

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/le-carnaval-en-bretagne/INFOLOC-8769048?dateIndex=0



