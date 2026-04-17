Le carnaval en-chanté Hôpital Bretonneau Paris

Aujourd’hui tous se préparent pour un carnaval inédit. Oui ! Un carnaval en chanté, presqu’enchanté au son de l’accordéon, du violon et du trombone ! Un carnaval où, guidés par une voix mélodieuse vous pourrez chanter les plus incroyables animaux mis en musique par Camille Saint Saens.

Une version improbable et participative du carnaval des animaux, par Jeanne Di Mascio, Sandra Ruiz et Fanny Fortune.

Un conte musical d’après une œuvre de Camille Saint-Saëns

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00

Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre 75018 Paris

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