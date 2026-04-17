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Le carnaval en-chanté Hôpital Bretonneau Paris

Le carnaval en-chanté Hôpital Bretonneau Paris

Le carnaval en-chanté Hôpital Bretonneau Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Hôpital Bretonneau

Adresse : 23 rue Joseph de Maistre

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Aujourd’hui tous se préparent pour un carnaval inédit. Oui ! Un carnaval en chanté, presqu’enchanté au son de l’accordéon, du violon et du trombone ! Un carnaval où, guidés par une voix mélodieuse vous pourrez chanter les plus incroyables animaux mis en musique par Camille Saint Saens.

Une version improbable et participative du carnaval des animaux, par Jeanne Di Mascio, Sandra Ruiz et Fanny Fortune.

Un conte musical d’après une œuvre de Camille Saint-Saëns
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00

Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre  75018 Paris
+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504


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