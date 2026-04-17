Le carnaval en-chanté Hôpital Bretonneau Paris
Le carnaval en-chanté Hôpital Bretonneau Paris vendredi 17 avril 2026.
Aujourd’hui tous se préparent pour un carnaval inédit. Oui ! Un carnaval en chanté, presqu’enchanté au son de l’accordéon, du violon et du trombone ! Un carnaval où, guidés par une voix mélodieuse vous pourrez chanter les plus incroyables animaux mis en musique par Camille Saint Saens.
Une version improbable et participative du carnaval des animaux, par Jeanne Di Mascio, Sandra Ruiz et Fanny Fortune.
Un conte musical d’après une œuvre de Camille Saint-Saëns
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00
Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre 75018 Paris
+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504
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