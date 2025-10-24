Le carnaval étudiant à Rennes : entre satire et subversion Bibliothèque – 5e étage Rennes

gratuit

Blodwenn Mauffret nous raconte le carnaval à Rennes de la première moitié du 20e siècle.

Jusqu’aux années 1950, ce sont les étudiants et étudiantes qui donnent le ton : farces, satire, et humour potache. farces, satire, humour potache et canulars… dont même la presse se faisait le relais. Mais que nous racontent ces mises en scène sur le carnaval et la société rennaise d’alors ? En lien avec l’exposition _Carnavals_ présentée au Musée de Bretagne jusqu’au 16 novembre 2025.

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine