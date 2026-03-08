Le carnaval fait son cinéma à Martillac Martillac

Le carnaval fait son cinéma à Martillac

Cette année, le carnaval se transforme en véritable plateau de tournage ! Venez participer et vivre cette expérience haute en couleurs où déguisements, paillettes et magie du cinéma se rencontrent.

Défilé de costumes inspirés de vos films préférés dans le village, avec Monsieur Carnaval !

Musique, danse et bonne humeur pour petits et grands.

Et pour le final sort de Monsieur Carnaval, star de la fête !

Dans le cadre de l’évènement l’APE (association des parents d’élèves), vous propose à la fin du défilé une restauration/buvette à l’École des Mille Sources merci d’avance aux parents pour leurs bons gâteaux (découpés) qui seront vendus au profit de l’APE.

Présence de l’association BATUC en folie (percussions).

Nous vous attendons nombreux pour vivre ce moment riche en partage et en souvenirs inoubliables ! .

