Le Carnaval fait son cinéma à Saucats Saucats

Le Carnaval fait son cinéma à Saucats

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le Carnaval fait son cinéma

Rendez-vous dimanche 29 mars dés 15h sur le pré communal.

Nous vous attendons nombreux dans vos costumes de vos personnages de films préférés.

Le cortège partira à 15h30.

Vente de confettis sur place.

Buvette

Pour clôturer le carnaval nous brûlerons M Carnaval sur le pré communal à la fin du défilé. .

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

