Le Carnaval fait son cinéma à Saucats Saucats

Le Carnaval fait son cinéma à Saucats dimanche 29 mars 2026.
Le Carnaval fait son cinéma
Rendez-vous dimanche 29 mars dés 15h sur le pré communal.
Nous vous attendons nombreux dans vos costumes de vos personnages de films préférés.
Le cortège partira à 15h30.
Vente de confettis sur place.
Buvette
Pour clôturer le carnaval nous brûlerons M Carnaval sur le pré communal à la fin du défilé. .
Saucats Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine apeturritelles@gmail.com
