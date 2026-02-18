Le Carnaval fait son cinéma Rue Antoine Ginoux Châteaurenard
Le Carnaval fait son cinéma Rue Antoine Ginoux Châteaurenard samedi 28 mars 2026.
Le Carnaval fait son cinéma
Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h. Rue Antoine Ginoux Jardin de la Marseillaise Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Carnaval en centre ville de Châteaurenard.
Le Carnaval fait son cinéma
Rejoignez-nous le samedi 28 mars 2026 à 15h au Jardin de la Marseillaise pour un grand défilé festif dans le centre-ville !
Enfilez votre plus beau déguisement et venez partager un moment haut en couleur et en bonne humeur. Petits et grands sont invités à défiler ensemble dans une ambiance conviviale et joyeuse.
Après le défilé, place à la fête !
Au programme goûter, bataille de confettis et boum pour clôturer l’après-midi en musique
Nous vous attendons nombreux pour célébrer le carnaval tous ensemble . .
Rue Antoine Ginoux Jardin de la Marseillaise Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnival in the city center of Châteaurenard.
L’événement Le Carnaval fait son cinéma Châteaurenard a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence