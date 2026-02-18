Le Carnaval fait son cinéma Rue Antoine Ginoux Châteaurenard

Le Carnaval fait son cinéma

Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h. Rue Antoine Ginoux Jardin de la Marseillaise Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-28 15:00:00

Carnaval en centre ville de Châteaurenard.

Le Carnaval fait son cinéma



Rejoignez-nous le samedi 28 mars 2026 à 15h au Jardin de la Marseillaise pour un grand défilé festif dans le centre-ville !



Enfilez votre plus beau déguisement et venez partager un moment haut en couleur et en bonne humeur. Petits et grands sont invités à défiler ensemble dans une ambiance conviviale et joyeuse.



Après le défilé, place à la fête !



Au programme goûter, bataille de confettis et boum pour clôturer l’après-midi en musique



Nous vous attendons nombreux pour célébrer le carnaval tous ensemble . .

Rue Antoine Ginoux Jardin de la Marseillaise Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35

English :

Carnival in the city center of Châteaurenard.

