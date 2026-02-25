Le carnaval fait son cinéma ! Salle des Fêtes Cruzy-le-Châtel
Le carnaval fait son cinéma ! Salle des Fêtes Cruzy-le-Châtel mercredi 4 mars 2026.
Le carnaval fait son cinéma !
Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Carnaval sur le thème du cinéma un véritable défilé de stars dans les rues avant le goûter proposé dans la Salle des Fêtes. .
Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 23 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le carnaval fait son cinéma !
L’événement Le carnaval fait son cinéma ! Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)