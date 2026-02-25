Le carnaval fait son cinéma ! Salle des Fêtes Cruzy-le-Châtel

Le carnaval fait son cinéma !

Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Carnaval sur le thème du cinéma un véritable défilé de stars dans les rues avant le goûter proposé dans la Salle des Fêtes. .

Salle des Fêtes Place de l’Église Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 23 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le carnaval fait son cinéma !

L’événement Le carnaval fait son cinéma ! Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)