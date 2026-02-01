Le Carnaval Improvisé Gien

Le Carnaval Improvisé Gien mardi 17 février 2026.

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-17 20:30:00
fin : 2026-02-17

2026-02-17

Le carnaval improvisé par les émotifs associés
Le samedi 17 février à 20h30, les émotifs associés, proposent un spectacle de théâtre improvisé au centre Anne de Beaujeu dans la salle 401.
Reservation conseillé   .

+33 6 88 29 92 15  Emotifsassocies@gmail.com

English :

The carnival improvised by emotional associates

German :

Der improvisierte Karneval der assoziierten Emotionen

Italiano :

Il carnevale improvvisato dai soci emotivi

Espanol :

El carnaval improvisado por socios emocionales

