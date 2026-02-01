Le Carnaval Improvisé Gien
Le carnaval improvisé par les émotifs associés
Le samedi 17 février à 20h30, les émotifs associés, proposent un spectacle de théâtre improvisé au centre Anne de Beaujeu dans la salle 401.
Reservation conseillé .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 29 92 15 Emotifsassocies@gmail.com
English :
The carnival improvised by emotional associates
German :
Der improvisierte Karneval der assoziierten Emotionen
Italiano :
Il carnevale improvvisato dai soci emotivi
Espanol :
El carnaval improvisado por socios emocionales
