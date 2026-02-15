Le carnaval s’invite à la médiathèque Saint-Pierre-d’Irube

Le carnaval s’invite à la médiathèque

Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

À l’approche du carnaval, venez échanger autour des personnages traditionnels avec Maryse Urruty de la compagnie Itzuli. Celle-ci fera son intervention en langue basque avec traduction simultanée.

Vous pourrez également fabriquer un déguisement autour d’un café, et partager un moment de convivialité.

Pour tout public, sur inscription. .

Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81

