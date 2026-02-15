Le carnaval s’invite à la médiathèque Saint-Pierre-d’Irube
Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-25
À l’approche du carnaval, venez échanger autour des personnages traditionnels avec Maryse Urruty de la compagnie Itzuli. Celle-ci fera son intervention en langue basque avec traduction simultanée.
Vous pourrez également fabriquer un déguisement autour d’un café, et partager un moment de convivialité.
Pour tout public, sur inscription. .
Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81
