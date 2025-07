Le carnet créatif de l’hypersensible (ado 14 à 20 ans) Granville

Le carnet créatif de l’hypersensible (ado 14 à 20 ans) Granville vendredi 18 juillet 2025.

Le carnet créatif de l’hypersensible (ado 14 à 20 ans)

203 Rue des Routils Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 09:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Atelier Carnet Créatif pour les hypersensibles (14-20 ans)

Tu ressens souvent trop fort ? Tu as du mal à mettre des mots sur ce que tu ressens ? Cet atelier est fait pour toi.

Pendant 3 heures, tu vas découvrir comment utiliser un carnet créatif pour déposer tes émotions sur le papier, de façon simple et libératrice. Pas besoin de savoir dessiner ! Ici, on gribouille, on écrit, on imagine… Tout est possible.

L’objectif :

– Mieux comprendre ce que tu ressens

– Gagner en confiance

– Améliorer tes relations avec les autres

– Te créer des outils concrets que tu pourras utiliser chaque jour

L’atelier se fait en petit groupe, dans un espace cosy et bienveillant, où chacun peut s’exprimer en toute confiance.

Je travaille avec les ados depuis 25 ans, et je me forme en continu pour proposer des outils vraiment utiles, adaptés à qui tu es.

Tu es hypersensible ? Viens transformer cette force en créativité.

203 Rue des Routils Granville 50400 Manche Normandie +33 6 88 93 11 35 contact@magalirozo.fr

English : Le carnet créatif de l’hypersensible (ado 14 à 20 ans)

Creative notebook workshop for hypersensitives (14-20 years)

Do you often feel too strongly? Do you have trouble putting your feelings into words? This workshop is for you.

For 3 hours, you’ll discover how to use a creative notebook to put your emotions down on paper, in a simple and liberating way. No need to know how to draw! Here, you can scribble, write, imagine… Anything goes.

The aim:

– Better understand how you feel

– Gain in confidence

– Improve your relationships with others

– Create concrete tools you can use every day

The workshop takes place in a small group, in a cosy, caring space, where everyone can express themselves in complete confidence.

I’ve been working with teenagers for 25 years, and I’m constantly training myself to offer really useful tools, adapted to who you are.

Are you hypersensitive? Come and transform this strength into creativity.

German :

Workshop Kreatives Notizbuch für Hypersensible (14-20 Jahre)

Fühlst du oft zu stark? Fällt es dir schwer, deine Gefühle in Worte zu fassen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich.

Drei Stunden lang wirst du entdecken, wie du ein kreatives Notizbuch benutzen kannst, um deine Gefühle auf einfache und befreiende Weise auf Papier zu bringen. Du musst nicht zeichnen können! Hier wird gekritzelt, geschrieben und fantasiert. Alles ist möglich.

Die Ziele:

– Besser verstehen, wie du dich fühlst

– Dein Selbstvertrauen stärken

– Deine Beziehungen zu anderen verbessern

– Dir konkrete Werkzeuge an die Hand geben, die du jeden Tag benutzen kannst

Der Workshop findet in einer kleinen Gruppe statt, in einem gemütlichen und wohlwollenden Raum, in dem sich jeder in vollem Vertrauen ausdrücken kann.

Ich arbeite seit 25 Jahren mit Teenagern und bilde mich ständig weiter, damit ich dir wirklich nützliche Werkzeuge anbieten kann, die auf dich zugeschnitten sind.

Bist du hypersensibel? Dann komm und verwandle diese Stärke in Kreativität.

Italiano :

Laboratorio di taccuino creativo per persone ipersensibili (14-20 anni)

Vi capita spesso di provare sentimenti troppo forti? Avete difficoltà a esprimere i vostri sentimenti a parole? Allora questo laboratorio fa per voi.

Per 3 ore, scoprirete come utilizzare un taccuino creativo per mettere su carta le vostre emozioni, in modo semplice e liberatorio. Non è necessario saper disegnare! Qui potrete scarabocchiare, scrivere, immaginare… Tutto è possibile.

L’obiettivo:

– Capire meglio come ci si sente

– Acquisire fiducia in se stessi

– Migliorare le relazioni con gli altri

– Creare strumenti pratici da utilizzare ogni giorno

Il laboratorio si svolge in un piccolo gruppo, in uno spazio accogliente e attento, dove ognuno può esprimersi in tutta sicurezza.

Lavoro con gli adolescenti da 25 anni e imparo costantemente per potervi offrire strumenti davvero utili e adatti a voi.

Siete ipersensibili? Venite a trasformare questa forza in creatività.

Espanol :

Taller de cuadernos creativos para personas hipersensibles (de 14 a 20 años)

¿Sientes a menudo algo demasiado fuerte? ¿Te cuesta expresar tus sentimientos con palabras? Entonces este taller es para ti.

Durante 3 horas, descubrirás cómo utilizar un cuaderno creativo para poner por escrito tus emociones, de una forma sencilla y liberadora. No es necesario saber dibujar Aquí puedes garabatear, escribir, imaginar… Todo vale.

El objetivo:

– Comprender mejor cómo te sientes

– Ganar en confianza

– Mejorar tus relaciones con los demás

– Crear herramientas prácticas que pueda utilizar a diario

El taller se desarrolla en grupos reducidos, en un espacio acogedor y afectuoso donde todos pueden expresarse con total confianza.

Llevo 25 años trabajando con adolescentes y no dejo de aprender para poder ofrecerte herramientas realmente útiles y adaptadas a ti.

¿Eres hipersensible? Ven y transforma esta fuerza en creatividad.

