Le carnet d’adresses du Père Noël Centre Culturel Abrest

Le carnet d’adresses du Père Noël

Centre Culturel 1 rue des Graviers Abrest Allier

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28 16:50:00

2025-12-28

Spectacle de Noël drôle, interactif et didactique pour les 5-11 ans

Centre Culturel 1 rue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 50 04 77 culturecom64@yahoo.fr

English :

Funny, interactive and educational Christmas show for 5-11 year-olds

German :

Witziges, interaktives und didaktisches Weihnachtsspektakel für 5- bis 11-Jährige

Italiano :

Spettacolo natalizio divertente, interattivo ed educativo per bambini dai 5 agli 11 anni

Espanol :

Espectáculo navideño divertido, interactivo y educativo para niños de 5 a 11 años

