Le carnet d’adresses du Père Noël Centre Culturel Abrest

Le carnet d’adresses du Père Noël
Centre Culturel 1 rue des Graviers Abrest Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-28 16:00:00
fin : 2025-12-28 16:50:00
2025-12-28
Spectacle de Noël drôle, interactif et didactique pour les 5-11 ans
Centre Culturel 1 rue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 50 04 77 culturecom64@yahoo.fr
English :
Funny, interactive and educational Christmas show for 5-11 year-olds
German :
Witziges, interaktives und didaktisches Weihnachtsspektakel für 5- bis 11-Jährige
Italiano :
Spettacolo natalizio divertente, interattivo ed educativo per bambini dai 5 agli 11 anni
Espanol :
Espectáculo navideño divertido, interactivo y educativo para niños de 5 a 11 años
