Le Carnet d’adresses du Père Noël Espace Balavoine Bizanos

Le Carnet d’adresses du Père Noël

Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

GOÛTER ET/OU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

À partir de 3 ans Durée 45mn

Découvrez les nouvelles aventures de Luti, l’espiègle lutin !

Excellent moment passé avec mes enfants, nous n’avons pas vu le temps passer… Nous recommandons chaleureusement !… Nous nous sommes régalés, les enfants ont beaucoup ri et moi aussi !… Beaucoup d’énergie et de magie… Un très bon moment… Spectacle très dynamique et joyeux, et, même les parents passent un bon moment ! …Courez les voir ! … Spectateurs

Une sorcière a volé le carnet d’adresse du père Noël. Comment distribuer les cadeaux aux enfants, lors du prochain Noël, sans leurs adresses ? Luti retourne dans la forêt étoilée pour demander de l’aide à Berlin le magicien, et, grâce à un étrange sortilège, va voyager dans le monde entier à la recherche d’une solution pour récupérer le précieux carnet… .

