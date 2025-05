Rencontre « Sport, corps et genre : vers de nouvelles normes ? » au Festival Jogging 2025 ! – Le Carreau du Temple Paris, 24 mai 2025, Paris.

Sport, corps et genre : vers de nouvelles normes ?

Samedi 24 mai 2025 de 15h30 à 17h / Salon (niveau -1)

En partenariat avec Philosophie magazine

Sport, corps et genre seront les thèmes de la rencontre du Festival Jogging ! Philosophes, chercheurs et artistes questionnent les nouvelles normes qui lient le monde du sport, les attendus du corps et les problématiques autour du genre.

Invité·es :

Anaïs Bohuon – Professeure des universités à l’Université Paris-Saclay, socio-historienne du sport, du corps et du genre

Yannis Constantinidès – Normalien, Agrégé et Docteur en philosophie, auteur du Nouveau culte du corps (éd. Les Pérégrines, 2013)

Arno Ferrera et Gilles Pollet – Performeurs, circaciens et chorégraphes (du spectacle Armour sur le Festival Jogging vendredi et samedi)

Une rencontre animée par Cédric Enjalbert, rédacteur en chef adjoint de Philosophie magazine

Le samedi 24 mai 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Gratuit sur inscription

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

