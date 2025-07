Feijoada, spectacle de Calixto Neto / Food Temple Brésil Le Carreau du Temple Paris

Feijoada, spectacle de Calixto Neto / Food Temple Brésil Le Carreau du Temple Paris jeudi 18 septembre 2025.

Spectacle choréo-gastronomique de Calixto Neto

Objet de controverses passionnées, la feijoada est un symbole hautement politique de la gastronomie brésilienne. Dans cette œuvre choréo-gastronomique, Calixto Neto revient sur l’origine de cette recette, élaborée à partir des restes de viande des maîtres et issue de la cuisine des personnes réduites en esclavage. Des questions émergent : quelles sont les chairs les moins onéreuses ? Quels sont les corps frappés par l’inégalité ? Sans imposer de réponse, Calixto Neto et ses complices proposent un cadre : être ensemble, danser ensemble, manger ensemble, manger cette histoire, célébrer cet instant.

Feijoada est une expérience scénique immersive, née du désir d’explorer les strates de violence, de joie et de mémoire qui traversent l’histoire brésilienne et ses symboles. Sur scène, la préparation d’une véritable feijoada – plat emblématique du Brésil – devient le fil conducteur d’une soirée où le temps de cuisson épouse celui de la représentation.

Le public est convié à assister, en temps réel, à la confection de ce mets collectif, rythmée par une roda de samba : un cercle musical vivant où les chansons issues de la mémoire brésilienne dialoguent avec les gestes de la cuisine, les interventions dansées et les prises de parole des artistes. Trois axes – la cuisine, la musique et la performance – s’entrelacent pour tisser une réflexion sensible et engagée sur l’histoire, l’identité et l’actualité du Brésil. À travers cette célébration partagée, le spectacle Feijoada cherche à démystifier ce symbole culinaire national, à en révéler les multiples visages et à ouvrir un espace de dialogue sur le Brésil noir contemporain.

Réunissant sur scène danseur·euses, musicien·nes, slameur·euses et conteur·euses, le spectacle fait de la scène un lieu de partage, d’écoute et de réflexion, où l’art se mêle à la convivialité du repas. C’est une invitation à repenser ensemble les récits, les traditions et les identités, à travers la chaleur d’un plat et la puissance de la création collective.

Feijoada – Calixto Neto ; Crédits : © Raoul Gilibert

Feijoada – Calixto Neto ; Crédits : © Camille D.Tonnerre – Parallèle au 3 bis f durant Une 5e Sais

Feijoada – Calixto Neto ; Crédits : © Raoul Gilibert

Feijoada – Calixto Neto ; Crédits : © Raoul Gilibert

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025

Feijoada : un plat, une histoire, une scène où mijotent mémoire, lutte et célébration collective du Brésil noir !

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h30 à 23h00

payant

De 11 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/WBKJ4KS6 +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple