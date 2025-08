UNARMOURED, spectacle de Clara Furey au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

En faisant tomber les armures dans les corps et dans les têtes, Clara Furey invoque une sensualité nouvelle, dansée dans une écoute absolue de soi et de l’autre. Une fête intime d’où émerge une nouvelle forme de beauté et d’attention.

Entre l’espace, la musique et le corps, Clara Furey refuse toute hiérarchie. Et aucune armure ne tient en ce quatuor où chaque interprète trouve un espace sur mesure et chacun·e se met à l’écoute des réalités corporelles des autres. Ainsi on danse, comme pour un rite intime, cette rave sensuelle où les énergies circulent librement, dans une jouissance intime et poétique.

Être unarmoured, sans armure donc, c’est transcender les limites du corps pour renouer avec des sensations érotiques primordiales, libérées des conventions et jugements. Cet érotisme-là est traversé d’ondes cosmiques et nourri d’impressions reçues au cours de sa vie. S’adressant moins à l’autre qu’à la matière ou au vide, il passe ici par les soins et l’empathie convoqués par Clara Furey, autant pendant le processus de création que sur le plateau.

Une danse intime où corps et esprits se déshabillent pour révéler une sensualité fluide et libre et ouvrir la voie à une beauté radicale et poétique !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

De 11 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

