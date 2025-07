AKAA (Also Known As Africa), 10e édition de la foire d’art contemporain et de design d’Afrique au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

AKAA – Also Known As Africa, première et principale foire d’art contemporain centrée sur l’Afrique en France, célèbre cette année sa 10ᵉ édition.

À l’image d’un continent pluriel, en dialogue constant avec le monde, AKAA donne à voir des œuvres qui franchissent les frontières et résonnent à travers les regards d’artistes engagés.

Du 24 au 26 octobre 2025, AKAA revient au Carreau du Temple pour un anniversaire exceptionnel, en parallèle de la semaine de Paris+ par Art Basel. Cette édition marque également l’arrivée d’un nouveau directeur artistique, Sitor Senghor, qui met à l’honneur la matière – sa symbolique, sa mémoire, ses mutations – au cœur des pratiques artistiques contemporaines.

Principale foire dédiée aux scènes artistiques d’Afrique et ses diasporas en France, AKAA revient pour une dixième édition du 24 au 26 octobre 2025 au Carreau du Temple !

De 11 à 16 euros.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/DQZNU7QO +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple