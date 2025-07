Prenons notre Temple, 40 heures de performances de Rébecca Chaillon au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Comme disaient les Poetic Lovers, « Prenons notre Temple »*

En ce début de saison scorpionne, sur ces quelques jours où le monde hanté célèbre toutes les saintes et toutes les mortes, l’artiste Rébecca Chaillon fête ses 40 ans et propose donc tout naturellement de repousser les limites en (s’)orchestrant 40 heures de performances dans tous les recoins du Carreau du Temple.

La compagnie Dans Le Ventre invite donc à une expérience où on sacre le temps qui est passé, qui passe encore et celui qu’il nous reste à vivre.

« Nous avons envie de prendre soin, de parler, de rêver, de regarder des œuvres ensemble, d’œuvrer ensemble. C’est une performance pour les artistes et pour le public. Certes on retraversera des performances connues, des complicités artistiques et militantes qui ont pavé les parcours des artistes de la compagnie. Mais on essaiera aussi de se dire « C’est quoi les 40 prochaines années » ? Comment prendre soin de soi et des autres quand la vie nous a fait cramer plus vite que prévu ? Comment procréer, épargner, construire en diaspora, en communauté précarisée, vieillir et mourir plus que dignement ? » Rébecca Chaillon et la Compagnie Dans Le Ventre

Au programme : ateliers, tables rondes, performances, dj sets, concerts, installations plastiques et performatives, marathon ciné, chaîne d’actualité performée, librairie, salle de sieste & podcasts, cantines solidaires…

*Pour celles et ceux qui n’ont pas la référence, Prenons notre temps est un tube musical, sorti en 1997, du groupe de RnB les Poetic Lovers.

Ouverture de la billetterie en septembre 2025

Du vendredi 31 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

payant

Tarification spécifique.

Ouverture de la billetterie en septembre 2025.

Public jeunes et adultes.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/FJJLICQM +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple