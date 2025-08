Roméo, spectacle de Marion Lévy au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Roméo, spectacle de Marion Lévy au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris jeudi 6 novembre 2025.

Entre rock, rap et énergie hip-hop, quel serait un Roméo au temps des réseaux sociaux, face à sa Juliette rêvée ? Comment gérer aujourd’hui le tourbillon émotionnel de l’adolescence, si l’amour se trouve soudainement interdit ?

« Qu’est-ce que grandir, pour un garçon ? Quels sont les bouillonnements qui nous traversent, quand notre voix et notre rire se transforment, quand on a l’impression d’avoir poussé trop vite », demande Marion Lévy.

En 2016, l’ancienne interprète d’Anne Teresa De Keersmaeker s’adressait aux enfants en dansant seule Et Juliette, pour questionner l’émancipation et les premiers émois amoureux. Il fallait donc lui offrir un Roméo. Le voici, dans l’intimité de sa chambre d’adolescent, confronté à ses propres bouillonnements. Et si toute rencontre amoureuse était soudainement interdite ? Elle l’était de fait, à l’heure des confinements. Mais cette situation ne faisait-elle pas de tou·te jeune amoureux·se un Roméo ou une Juliette privé·e du moteur de la vie ?

Affrontant les désirs d’amour et de liberté d’un collégien en pleine transition hormonale, le danseur-acteur Julien Boclé dialogue avec son double, le guitariste et chanteur Léo Nivot. Ensemble, ils nous offrent un concert chorégraphique d’une intensité toute shakespearienne. Mais dans sa véracité confondante, la danse détient aussi le pouvoir d’échapper au sort tragique. Aussi ce Roméo pourrait bien être une pièce lumineuse.

Avec le Théâtre de la Ville – Hors les murs

Atelier de pratique chorégraphique et théâtrale avec Marion Lévy

Samedi 8 novembre 2025 de 14h à 17h / Salle de spectacle

Ados et adultes, tous niveaux

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)

Réservez en cliquant ici !

Le vendredi 07 novembre 2025

de 14h30 à 15h15

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 19h45

Le jeudi 06 novembre 2025

de 14h30 à 15h15

payant

De 11 à 22 euros.

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

