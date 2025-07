Haute Couture, spectacle de Josépha Madoki au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

La princesse du Waacking met en scène un défilé de mode dansant et percutant qui détourne les stéréotypes du genre. Un dialogue enchanteur entre corps, musique, mouvement et stylisme, en mode upcycling et sur des rythmes électro/house.

Après le succès international de D.I.S.C.O. – Don’t Initiate Social Contact with Others, Josépha « Princess » Madoki – également remarquée pour sa collaboration avec Thomas Jolly pour un tableau de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et la chorégraphie de Roméo & Juliette à l’Opéra Bastille. Elle lance une rencontre entre danse et mode, formes d’expression artistique qui s’influencent mutuellement depuis des siècles.

Grande passionnée du rapport esthétique et social au vêtement, la cofondatrice du premier collectif français de Waacking présente en première mondiale Haute Couture, « une collection en mouvement » pour huit danseur·euses d’univers variés (voguing, danse contemporaine, waacking…), en dialogue avec une composition originale de la DJ Naajet. Sous les coutures les plus inventives, les costumes sont ici l’œuvre du créateur de mode Mario Faundez, figure clé de l’upcycling qui réinvente son métier pour redonner un sens sociétal au vêtement. En écho, Gabrielle « Coco » Chanel et autres stylistes de la nouvelle génération témoignent de leur relation au vêtement, alors que la danse se déploie avant tout en mode Waacking. Et finalement, Haute Couture culmine par un clin d’œil à la tradition des grands défilés, quand Josépha Madoki et Mario Faundez posent un regard sur la mode nuptiale, défiant tous les codes.

Atelier Waacking avec Josépha Madoki

Dimanche 14 décembre 2025 de 15h à 17h / Studio de Flore

Tout public à partir de 14 ans, tous niveaux

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)

Réservez en cliquant ici !

Josépha Madoki mêle waacking et mode upcyclée pour défier les stéréotypes de genre dans un défilé dansé électrisant !

