Klin d’œil, 4e édition du marché de créateurs spécial Noël au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris samedi 13 décembre 2025.

LE marché de Noël à ne pas rater !

C’est devenu un rituel de Noël : chaque année, en décembre, la joyeuse équipe de Klin d’œil investit la Halle de sa fantaisie et de sa bonne humeur, avec son grand marché créatif. L’occasion d’acheter ou de fabriquer des cadeaux uniques en leur genre.

80 créateurs·rices français·es, ateliers DIY et tant d’autres surprises, le tout en musique : Klin d’œil dévoile ses fidèles et nouvelles découvertes dans le champ de l’artisanat d’art. Mode, déco, kids, beauté, print et épicerie… Des cadeaux uniques, faits main et qui ont une âme !

Entre les pulls colorés de Katia Sanchez, les céramiques colorées et uniques de Adèle Prost, la papeterie poétique de Papillonnage et les biscuits Funky de Poupette Biscuits, il y en a pour tous les goûts. Des ateliers Do It Yourself pour petit·es et grand·es en diverses techniques – sérigraphie, broderie, pastel… – permettent de repartir avec ses propres objets.

Le marché créatif de Klin d’œil revient pour une quatrième édition spéciale Noël, en plein cœur de la Halle du Carreau du Temple !

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo