The Danish Girl, film de Tom Hooper au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris mardi 16 décembre 2025.

Le film

Synopsis : Dans le Danemark des années 1920, Gerda et Einar Wegener, tous deux artistes peintres, sont mariés et vivent une remarquable histoire d’amour. Pourtant Einar exprime peu à peu son souhait impérieux de devenir Lili. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu’ils s’embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre…

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·les ayant participé aux films : réalisateur·rices, acteur·rices, décorateur·rices…

En savoir plus sur le film :

The Danish Girl retrace l’histoire de Lili Elbe / Einar Wegener, une artiste danoise connue pour avoir été la première personne à subir une opération pour changer de sexe.

En plus de l’aspect biographique, Tom Hooper s’est aussi inspiré du livre de David Ebershoff, un récit romancé sur la vie de Lili Elbe, dont il a choisi de reprendre quelques éléments tout en suivant l’histoire vraie.

Afin de préparer son rôle, Eddie Redmayne a fait beaucoup de recherches sur les personnes transgenres et sur la vraie Lili Elbe. L’acteur a travaillé sa voix pour qu’elle soit plus grave, a pris des cours avec un coach de Londres, qui a l’habitude d’exercer avec des personnes transgenres. Pour terminer sa transformation, Eddie Redmayne n’a pas hésité à perdre 7 kilos.

Sur le tournage, pour mieux se glisser dans la peau d’une femme, Eddie Redmayne observait son épouse, Hannah Bagshawe, se mettre du rouge à lèvres et Jan Sewell maquiller d’autres acteurs. L’acteur a aussi eu l’idée de reproduire la façon de se tenir assise de Jan Sewell, chef coiffeuse et maquilleuse, et de s’en servir pour le film.

The Danish Girl n’est pas le premier film à aborder le transgenre au cinéma. On se souvient notamment de Laurence Anyways réalisé par Xavier Dolan, Transamerica de Duncan Tucker avec Felicity Huffman, Une nouvelle amie de François Ozon avec Romain Duris, et Ma vie en rose de Alain Berliner.

En partenariat avec CinéCaro

Le portrait d’une véritable héroïne à la double identité, avec poésie et tendresse Elle,

La remarquable histoire d’amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, artiste danoise et première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930 !

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h30 à 22h30

payant

De 5 à 10 euros.

Gratuit avec la Carte Carreau.

Tout public.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/TYBAOK6M +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple