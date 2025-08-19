Le Carrousel des jardiniers- Cie Tête à plumes Eygliers

Le Carrousel des jardiniers- Cie Tête à plumes

PLAN D’EAU Eygliers Hautes-Alpes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : Mardi 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 18:30:00

2025-08-19

Le Carrousel des Jardiniers est un manège ludique et écologique de style 1900 ! Tu vas pouvoir plonger dans l’univers merveilleux des fleurs et des abeilles.

PLAN D’EAU Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

The Carrousel des Jardiniers is a playful, ecological ride in the style of the 1900s! You’ll plunge into the wonderful world of flowers and bees.

German :

Das Karussell der Gärtner ist ein spielerisches und umweltfreundliches Karussell im Stil von 1900! Hier kannst du in die wunderbare Welt der Blumen und Bienen eintauchen.

Italiano :

Il Carrousel des Jardiniers è una giostra divertente ed ecologica nello stile del 1900! Potrete immergervi nel meraviglioso mondo dei fiori e delle api.

Espanol :

El Carrousel des Jardiniers es una divertida atracción ecológica al estilo de los años 1900 Podrá sumergirse en el maravilloso mundo de las flores y las abejas.

