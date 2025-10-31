Le carrousel d’Halloween Limoges
Le carrousel d’Halloween Limoges vendredi 31 octobre 2025.
Le carrousel d’Halloween
Place de la République Limoges Haute-Vienne
Venez vous amuser au carrousel d’Halloween ! Avec des décorations effrayantes et de la musique entraînante, c’est l’endroit parfait pour les petits monstres ! Les enfants qui feront un tour recevront une surprise sucrée. Préparez-vous à rire et à frissonner dans une ambiance magique et amusante ! .
Place de la République Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 69 89 19
