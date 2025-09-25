« Le carrousel », exposition de Maty Biayenda dans la Project Room du Frac Île-de-France Le Plateau, Frac Île-de-France Paris

« Le carrousel », exposition de Maty Biayenda dans la Project Room du Frac Île-de-France Le Plateau, Frac Île-de-France Paris jeudi 25 septembre 2025.

Vernissage : Mercredi 24.09.25, 18h à 21h

Commissariat : Maëlle Dault

Maty Biayenda est née en Namibie en 1998. Elle vit et travaille à Paris. Après une formation aux ateliers de Sèvres, elle sort diplômée de l’École Nationale Supérieur des arts Décoratifs de Paris en 2023. Elle est actuellement en résidence à Artagon, Pantin.

Maty Biayenda engage une série d’expérimentions esthétiques avec différents médiums : peintures sur toile ou bois, dessins sur papier ou imprimés sur tissus, installations et vidéos. D’origine franco-congolaise, elle mène une recherche sur la libération des corps noirs féminins dans une relation à l’histoire des communautés de la nuit. Son travail constitue une archive visuelle des figures nocturnes et iconiques — des reines de beauté new-yorkaises des années 1980 aux artistes transformistes des cabarets parisiens comme Madame Arthur ou Le carrousel, en passant par les images issues de magazines de charme. Mémoire intime et imaginaire collectif s’y confondent, entre figures réelles et fictives. Faisant référence à une culture populaire de l’intime, Maty Biayenda nous invite à repenser les normes qui façonnent nos sociétés.

Rendez-vous

Conversations de Plateau

de la Project Room de Maty Biayenda

avec Maëlle Dault, commissaire d’exposition et Maty Biayenda

Mercredi 1er octobre, 19h30

Gratuit sans réservation

Du jeudi 25 septembre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit

entrée libre

Tout public.

Le Plateau, Frac Île-de-France 22 rue des Alouettes 75019 Paris

https://www.fraciledefrance.com/le-carrouselmaty-biayenda/ +33176211341 communication@fraciledefrance.com