Le Cartable Magique Bonjoure Rennes

Le Cartable Magique Bonjoure Rennes samedi 20 septembre 2025.

Le Cartable Magique Bonjoure Rennes Samedi 20 septembre, 14h00 Entrée libre, ateliers et jeu de piste sur inscription

Animations, rencontres, ateliers, soirée conte

Samedi 20 septembre, l’Imprimerie Nocturne et l’atelier Bonjoure embarquent dans un cartable magique pour fêter la rentrée !

Au menu, du conte, des crêpes, des ateliers et un jeu de piste.

Entrée libre à Bonjoure à partir de 17h30 !

✐ LE PROG’ DÉTAILLÉ :

⏲︎ 14h à BONJOURE – Atelier « Habiter des histoires inconfortables » animé par Jérémie Chapelain

Les contes, c’est de la bombe. C’est capable de remuer les imaginaires. Cela dit, c’est aussi (parfois) un condensé de vieilles morales un peu rances. Que faire de nos vieilles

histoires ? Quels tours et détours pour les trahir le plus loyalement possible ?

Dès 15 ans – Tarifs de 5 à 30€

INSCRIPTIONS > [https://www.helloasso.com/…/imprimer…/evenements/atelier](https://www.helloasso.com/…/imprimer…/evenements/atelier)

⏲︎ 15h30 au Grand Huit – Atelier croquis dessin forain – animé par Ismaël Hadour et Vincent Van Damme

En compagnie de deux illustrateurs, offrez-vous une promenade dessinée, que vous soyez débutant·e ou confirmé·e.

Matériel fourni. Dès 12 ans

Tarif : 10€ / demandeureuse d’emploi, étudiant·e : 6€ / Sortir ! 4€

INSCRIPTIONS > [https://www.helloasso.com/…/even…/atelier-croquis-forain](https://www.helloasso.com/…/even…/atelier-croquis-forain)

⏲︎ 16h Départ de la place Sainte-Anne – 3615TopoRennes – Jeu de piste et d’observation artistique

À Rennes en 2084. Imaginez un monde sans réseau téléphonique, une carte tirée d’un vieux minitel : vous voilà équipé pour une promenade à travers la ville. 10 lieux à trouver avec un mini-jeu associé.

Équipes de 2 à 4 personnes – Dès 8 ans – Un lot surprise à l’arrivée !

Tarif par équipe : 10€ / demandeureuse d’emploi, étudiant·e : 6€ / Sortir ! 4€ – Concocté par NON Le Zine et l’Imprimerie Nocturne

INSCRIPTIONS > [https://www.helloasso.com/…/3615-toporennes-un-jeu-de](https://www.helloasso.com/…/3615-toporennes-un-jeu-de)…

⏲︎ 17h30 à BONJOURE – Goûter convivial, buvette et stands

⏲︎ 19h30 à BONJ’ encore – SPECTACLE 1h15- Comment s’évader (quand on n’est pas un oiseau migrateur) ? de Jérémie Chapelain

Contes et chants de (très) basse bretagne – Au chapeau

Qu’on ne s’y méprenne pas, il y a un fil rouge dans ce spectacle, et même plus qu’un fil une grosse corde à laquelle on pourrait bien être ligoté·e. Un labyrinthe à travers la Bretagne mythifiée du 19e siècle.

⏲︎ 21h toujoure à BONJOURE – Veillée contée

Racontons-nous des histoires autour du feu (si la pluie ne l’éteint pas)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T22:30:00.000+02:00

1

https://www.facebook.com/events/764981089467700

Bonjoure 16 rue Isaac Le Chapelier Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine