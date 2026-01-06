Le cartable rouge Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Le cartable rouge

Du lundi 23 au mardi 24 février 2026 à partir de 14h30.

Séances à 14h30 et à 16h30 les 23 et 24 février. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Début : 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-24

2026-02-23

Le cartable rouge un spectacle pluridisciplinaire tout public au Divadlo Théâtre MarseilleFamilles

C’est la rentrée des classes !



Nous voilà plongé dans une journée d’école au cours de laquelle Mathéo et Ludovic se rencontrent. Rejetés par leurs camarades, ces deux garçons qu’au premier abord tout oppose vont se lier d’amitié.



Entre contrôles, règlement de comptes à la récréation, batailles à la cantine et récitations, nos personnages oscillent entre leurs imaginaires débordants et la réalité de l’école, et sont entraînés à vivre des aventures hautes en couleurs.



Soutenues par la création sonore, leurs péripéties prennent forme grâce au jeu théâtral associant manipulation/ détournement d’objets et mime.



Ainsi, au cours de leurs nombreux jeux clownesques, ces deux enfants sont amenés à métamorphoser une banane en pistolet ou un simple bureau en un set complet de percussions.



Au cours de ce spectacle, ces deux écoliers aux tempéraments à priori incompatibles vont apprendre que la différence est une force, et qu’ils ont bien plus à s’apporter que ce qu’ils imaginaient. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Le cartable rouge , a multidisciplinary show for all audiences at Divadlo Théâtre Marseille

