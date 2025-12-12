Le carton voyageur fête ses 30 ans ! Musée de Bretagne Rennes Samedi 31 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Témoin de la petite et de la grande histoire, la carte postale traverse le temps depuis 1870.

Elle raconte les époques et les sociétés, documentant les évènements historiques, les paysages et ceux qui y habitent, nourrit également certains clichés… Le carton voyageur, musée de la carte postale de Baud, propose une découverte de cette histoire, croisant leur collection à celle du Musée de Bretagne.

Début : 2026-01-31T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T17:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine