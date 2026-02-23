Le Cas Barret Villeperdue
1 Chemin de la Godinière Villeperdue Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 18:30:00
Le Cas Barret 1er mars 2026 14h30
À Saint Sauveur, petite ville de province. Un curé contre le progrès, une jeune fille qui recherche son père, une vieille fille qui retrouve son amour de jeunesse et l’implantation d’un cabaret sont les ingrédients de cette pièce tout en rebondissements.
Comédie en 4 actes de Maurice G.André
Organisé par le Réveil de Villeperdue 10 .
1 Chemin de la Godinière Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 14 94 67
English :
The Barret Case March 1, 2026 2:30pm
Saint Sauveur, a small provincial town. A priest against progress, a young girl looking for her father, an old maid reunited with her childhood sweetheart and the opening of a cabaret are the ingredients of this play full of twists and turns.
