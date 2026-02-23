Le Cas Barret Villeperdue

Le Cas Barret

1 Chemin de la Godinière Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Le Cas Barret 1er mars 2026 14h30

À Saint Sauveur, petite ville de province. Un curé contre le progrès, une jeune fille qui recherche son père, une vieille fille qui retrouve son amour de jeunesse et l’implantation d’un cabaret sont les ingrédients de cette pièce tout en rebondissements.

À Saint Sauveur, petite ville de province. Un curé contre le progrès, une jeune fille qui recherche son père, une vieille fille qui retrouve son amour de jeunesse et l’implantation d’un cabaret sont les ingrédients de cette pièce tout en rebondissements.

Comédie en 4 actes de Maurice G.André

Organisé par le Réveil de Villeperdue 10 .

1 Chemin de la Godinière Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 14 94 67

English :

The Barret Case March 1, 2026 2:30pm

Saint Sauveur, a small provincial town. A priest against progress, a young girl looking for her father, an old maid reunited with her childhood sweetheart and the opening of a cabaret are the ingredients of this play full of twists and turns.

