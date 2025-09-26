Le Cas Fait Débat La musique de salon au 19ème siècle Manège de l’Orangerie Arnac-Pompadour

Le Cas Fait Débat La musique de salon au 19ème siècle

Manège de l’Orangerie Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Thème L’anatomie de l’Orgue Expressif »

Intervenant Patrick-Alain Faure, président de L’harmonium français.

Organisé dans le cadre des Musicales de Pompadour. .

Manège de l’Orangerie Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 07 19 89 casfaitdebat@lubersacpompadour.fr

