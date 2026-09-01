Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel Manège de l’Orangerie Arnac-Pompadour
samedi 26 septembre 2026 · Manège de l'Orangerie · Arnac-Pompadour
Informations pratiques
Arnac-Pompadour
Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel
Manège de l’Orangerie Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Présentation du festival 2026 extraits musicaux.
Thème Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel
Alphonse Mustel est un compositeur, harmoniumiste et facteur d’orgue français de la fin du 19ème siècle et début 20ème.
Intervenant Jacques Prévot (spécialiste mondialement reconnu de la maison Mustel).
Organisé dans le cadre des Musicales de Pompadour. .
Manège de l’Orangerie Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 07 19 89 casfaitdebat@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel
L’événement Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Arnac-Pompadour (Corrèze)
- Grande Semaine de Pompadour, Stade équestre et hippodrome Arnac-Pompadour 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine au château de Pompadour Place du château Arnac-Pompadour 19 septembre 2026
- Visite libre du château de Pompadour et de ses écuries, Château de Pompadour, Arnac-Pompadour 19 septembre 2026
- Concours de Saut d’Obstacles d’Automne Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour 24 septembre 2026
- Concours Complet d’équitation Automne Amateurs et Pro Arnac-Pompadour 2 octobre 2026