Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel Manège de l’Orangerie Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Arnac-Pompadour

Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel

Manège de l’Orangerie Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Présentation du festival 2026 extraits musicaux.

Thème Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel

Alphonse Mustel est un compositeur, harmoniumiste et facteur d’orgue français de la fin du 19ème siècle et début 20ème.

Intervenant Jacques Prévot (spécialiste mondialement reconnu de la maison Mustel).

Organisé dans le cadre des Musicales de Pompadour. .

Manège de l’Orangerie Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 07 19 89 casfaitdebat@lubersacpompadour.fr

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English : Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel

L’événement Le Cas Fait Débat Le Fabuleux destin d’Alphonse Mustel Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze