Le Cas Fait Débat Présentation de l’Impérial Casino Pompadour Salle polyvalente Arnac-Pompadour

Le Cas Fait Débat Présentation de l’Impérial Casino Pompadour

Salle polyvalente Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Thème Présentation de l’Impérial Casino Pompadour

Intervenant Éric PERRIN (Directeur Général Casino PVG), Karine PERRIN (Directrice marketing et commerciale Casino PVG) et Thierry SOUDRY (Directeur Général Casino de Pompadour).

Ils expliqueront entre autres ce qu’est un casino, à quoi il sert, quel peut être le rôle du Casino de Pompadour dans l’écosystème local et régional. Ils répondront aux questions de l’assistance. .

Salle polyvalente Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 07 19 89 casfaitdebat@lubersacpompadour.fr

