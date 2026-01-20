Le Cas Fait Débat Vie et coutumes en pays de Pompadour de la monarchie à la Grande Guerre Salle polyvalente Arnac-Pompadour

Le Cas Fait Débat Vie et coutumes en pays de Pompadour de la monarchie à la Grande Guerre

Salle polyvalente Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Thème Vie et coutumes en pays de Pompadour de la monarchie à la Grande Guerre

Intervenant Joël Vallas .

Salle polyvalente Place du Vieux Lavoir Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 07 19 89 casfaitdebat@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Cas Fait Débat Vie et coutumes en pays de Pompadour de la monarchie à la Grande Guerre

L’événement Le Cas Fait Débat Vie et coutumes en pays de Pompadour de la monarchie à la Grande Guerre Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze