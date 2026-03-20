Le cas Martin Piche Salle Robert de Lacaze Billère
Le cas Martin Piche Salle Robert de Lacaze Billère vendredi 10 avril 2026.
Le cas Martin Piche
Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Pièce de théâtre de J. Mougenot, par la compagnie Vice-versa de Billère.
Martin Piche est atteint d’un mal étrange il souffre d’un manque absolu de curiosité ce qui ne va pas manquer d’exciter celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel, le spécialiste devra faire appel à sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire où les situations comiques s’enchaînent, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant. .
Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
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English : Le cas Martin Piche
L’événement Le cas Martin Piche Billère a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau