Le cas Martin Piche Salle Robert de Lacaze Billère

Le cas Martin Piche

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Pièce de théâtre de J. Mougenot, par la compagnie Vice-versa de Billère.

Martin Piche est atteint d’un mal étrange il souffre d’un manque absolu de curiosité ce qui ne va pas manquer d’exciter celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel, le spécialiste devra faire appel à sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire où les situations comiques s’enchaînent, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant. .

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

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English : Le cas Martin Piche

L’événement Le cas Martin Piche Billère a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau