Le Cas Martin Piche Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Le Cas Martin Piche Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 15:00 – 16:30

Gratuit : non de 4€ à 8€ Public Adultes

Martin Piche souffre d’un manque absolu de curiosité… Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel, la psy devra faire appel à toute sa sagacité dans une séance spectaculaire où les situations comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant. par le Théâtre des Cinq Dans le cadre du Festival La Réplique

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065/e/68dc188ea307753c553147dd