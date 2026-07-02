Le Cas Pucine null Esplanade Jacques Anquetil Talant
vendredi 26 février 2027 · null Esplanade Jacques Anquetil · Talant
Informations pratiques
Talant
Le Cas Pucine
null Esplanade Jacques Anquetil L’Ecrin Talant Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-26 20:00:00
fin : 2027-02-26
Date(s) :
2027-02-26
Le Cas Pucine en spectacle à Talant, Belfort et Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Dans le ventre de Capucine, certains jours, il y a un lion en chasse. D’autres jours, particulièrement au printemps une sauterelle primesautière s’y installe. Et parfois, sans prévenir elle a une araignée dans la tête.
Cependant, Capucine a quelques inquiétudes sur la marche du monde, les amours, la vie avec un dragon, les fraises Tagada qui n’ont plus le même goût qu’avant.
Eliott, lui, a pris de l’assurance depuis leur premier spectacle. Il a tout vu, tout vécu, a des réponses a tout et surtout, se prend pour le roi du monde !
C’est agaçant et ça sent la passe d’armes,
C’est Anima. C’est malin, tendre et franchement drôle … .
null Esplanade Jacques Anquetil L’Ecrin Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Cas Pucine
L’événement Le Cas Pucine Talant a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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