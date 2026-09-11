Le Cas Pucine Le W Woustviller

Informations pratiques

Woustviller

Le Cas Pucine

Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03 22:00:00

Date(s) :

2027-04-03

Après avoir gagné la France a un incroyable talent, crée son premier spectacle « Main mise », l’avoir tourné près de 4 ans sur l’ensemble de la Francophonie, serré la pince à des milliers de spectateurs hilares et attendris (Merci les gens !) Eliott et Capucine proposent leur nouveau spectacle.

ANIMA.

Dans le ventre de Capucine, certains jours, il y a un lion en chasse. D’autres jours, particulièrement au printemps une sauterelle primesautière s’y installe. Et parfois, sans prévenir elle a une araignée dans la tête.

Cependant, Capucine a quelques inquiétudes sur la marche du monde, les amours, la vie avec un dragon, les fraises Tagada qui n’ont plus le même goût qu’avant.

Eliott, lui, a pris de l’assurance depuis leur premier spectacle. Il a tout vu, tout vécu, a des réponses a tout et surtout … se prend pour le roi du monde.

C’est agaçant et ça sent la passe d’armes …

C’est Anima. C’est malin, tendre et franchement drôle …

Gradin numéroté 35€.

Placement libre assis 30€.Tout public

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Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr

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English :

After winning *France’s Got Talent*, he created his first show, “Main mise,” which he toured for nearly four years throughout the French-speaking world, winning over thousands of spectators who were both amused and moved (Thank you, everyone!) Eliott and Capucine present their new show:

ANIMA.

Inside Capucine’s belly, on some days, there’s a lion on the hunt. On other days—especially in the spring—a restless grasshopper takes up residence there. And sometimes, without warning, she has a spider in her head.

However, Capucine has some worries about the state of the world, love, living with a dragon, and Tagada strawberries that don’t taste the same as they used to.

Eliott, for his part, has gained confidence since their first show. He’s seen it all, been through it all, has an answer for everything—and above all, thinks he’s the king of the world.

It’s annoying, and it feels like a showdown…

It’s Anima. It’s clever, tender, and downright funny…

Numbered seats: 35?.

Unreserved seating: 30?.

L’événement Le Cas Pucine Woustviller a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES