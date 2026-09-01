Le Cas Richard Wagner Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Le Cas Richard Wagner

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Mégalomane, méprisant, méprisable… Mais génial.

Rares sont les personnalités aussi clivantes que celle de Richard Wagner, adulé par les uns, et interdit chez les autres.

À l’occasion du 150ème anniversaire du festival de Bayreuth entièrement consacré au compositeur, arrêtons enfin ces chevauchées de Walkyries et faisons le point : derrière le personnage antipathique se cache un visionnaire qui a profondément bouleversé son temps et posé les fondements de l’Art moderne. Sa quête du Graal ? L’œuvre d’art totale.

Avec des lectures de Friedrich Nietzsche, Marcel Proust, Charles Baudelaire, Thomas Mann, des moments musicaux, et des extraits vidéos.

Entrée libre sur réservation. .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Le Cas Richard Wagner

L’événement Le Cas Richard Wagner Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme