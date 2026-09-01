Le Cas Richard Wagner Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
samedi 26 septembre 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Le Cas Richard Wagner
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Mégalomane, méprisant, méprisable… Mais génial.
Rares sont les personnalités aussi clivantes que celle de Richard Wagner, adulé par les uns, et interdit chez les autres.
À l’occasion du 150ème anniversaire du festival de Bayreuth entièrement consacré au compositeur, arrêtons enfin ces chevauchées de Walkyries et faisons le point : derrière le personnage antipathique se cache un visionnaire qui a profondément bouleversé son temps et posé les fondements de l’Art moderne. Sa quête du Graal ? L’œuvre d’art totale.
Avec des lectures de Friedrich Nietzsche, Marcel Proust, Charles Baudelaire, Thomas Mann, des moments musicaux, et des extraits vidéos.
Entrée libre sur réservation. .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Cas Richard Wagner
L’événement Le Cas Richard Wagner Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Salon du bien-être Place Foch Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Visite apéritive de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la distillerie Christian Drouin N°1895 route de Trouville Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Visite guidée de Pont-l’Évêque, Office de tourisme Terre d’Auge, Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Micro-découverte La haute couture Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 19 septembre 2026