Le Casino Barrière vous ouvre ses portes ! Bénodet mardi 21 octobre 2025.
7 Corniche de la Plage Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-02
À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, le Casino Barrière vous ouvre ses portes pour une découverte inédite de son univers machines à sous, jeux de cartes et coulisses d’un établissement emblématique.
Une occasion unique de mieux comprendre les métiers du jeu et le fonctionnement de cette entreprise singulière.
Sur réservation 5 à 10 personnes Durée 30 min.
Réservé aux majeurs Carte d’identité ou passeport obligatoire en cours de validité. .
7 Corniche de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 00 14
