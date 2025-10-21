Le Casino Barrière vous ouvre ses portes ! Bénodet

Le Casino Barrière vous ouvre ses portes !

7 Corniche de la Plage Bénodet Finistère

À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, le Casino Barrière vous ouvre ses portes pour une découverte inédite de son univers machines à sous, jeux de cartes et coulisses d’un établissement emblématique.

Une occasion unique de mieux comprendre les métiers du jeu et le fonctionnement de cette entreprise singulière.

Sur réservation 5 à 10 personnes Durée 30 min.

Réservé aux majeurs Carte d’identité ou passeport obligatoire en cours de validité. .

7 Corniche de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 00 14

